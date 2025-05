Pecoraro Scanio | da Milano sfida Ecodigital per difendere tipicità

Milano, 2 mag. (askanews) - A Milano martedì 6 maggio, all'interno della manifestazione TuttoFood presso Fiera Milano, Rho (Padiglione 2 - Stand M34), si terrà "Food and Future: Cibo, Tecnologie e Sostenibilità", il meetup della Rete Ecodigital promosso da Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, per rilanciare il ruolo centrale della transizione ecologica e digitale nel settore agroalimentare."Parleremo di come un'alimentazione sana e un'agricoltura sostenibile possano diventare motori di innovazione e identità - spiega Pecoraro Scanio - anche grazie al contributo di giovani startup che, attraverso la rete Ecodigital, stanno dimostrando concretamente cosa si può fare per ridurre lo spreco alimentare, tutelare il territorio, innovare nella tradizione".Il focus sarà sul valore delle ricette della cucina italiana e sul loro potenziale di evoluzione in chiave sostenibile, biodiversa e bio-culturale.

Pecoraro Scanio “Sfida Ecodigital da Bari, stop emigrazione giovani” - BARI (ITALPRESS) – Il turismo del futuro deve essere ecologico e digitale, capace di generare benessere diffuso senza impattare negativamente sui territori. È questo il messaggio lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, in occasione della BTM – Business Tourism Management, la fiera del turismo in corso in Puglia. “Il turismo non deve essere concentrato in tempi brevi e in aree limitate, trasformandosi in un fenomeno di distruzione ambientale e sociale. 🔗unlimitednews.it

Allianz Milano-Valsa Group Modena: Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea - Via alle danze della seconda giornata del girone per il quinto posto, con una partita che potrebbe essere già spareggio per chi si contenderà il primato in classifica (e quindi il fattore campo garantito fino all’ultima sfida) con la Rana Verona. Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all’Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell’ultima giornata di regular season combaciata con l’addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d’inizio), i gialloblù ... 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 🔗oasport.it

