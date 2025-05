Pecoraro A TuttoFood il meetup della Rete Ecodigital

della manifestazione TuttoFood presso Fiera Milano, Rho (Padiglione 2 – Stand M34), si terrà "Food and Future: Cibo, Tecnologie e Sostenibilità", il meetup della Rete Ecodigital promosso da Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, per rilanciare il ruolo centrale della transizione ecologica e digitale nel settore agroalimentare.«Parleremo di come un'alimentazione sana e un'agricoltura sostenibile possano diventare motori di innovazione e identità – spiega Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – anche grazie al contributo di giovani startup che, attraverso la Rete Ecodigital, stanno dimostrando concretamente cosa si può fare per ridurre lo spreco alimentare, tutelare il territorio, innovare nella tradizione".

TUTTOFOOD MILANO 2025. La Rete italiana della ricerca agroalimentare per la competitività e la sostenibilità delle imprese e delle filiere-ReRITT - Il 5 maggio 2025, alle ore 14.00, presso Tuttofoodhall – Pad. 3, Fiera Milano, Rho, sarà presentato a Tuttofood Milano 2025 l’accordo sottoscritto dal CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.A.N. con i protagonisti delle iniziative AgriFood nazionali nell’ambito del PNRR (le Fondazioni del Centro Nazionale 🔗ilgiornaleditalia.it

