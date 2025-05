Pechino Express Sky e NOW semifinale da brividi tra scimmie lumache trekking e barche a remi

Pechino Express.Ieri la penultima tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, come sempre guidata da Costantino della Gherardesca e dal suo inviato speciale Fru,ha dato vita a una competizione serrata e accesissima – con l'irresistibile malus di Fabio Caressa – lungo i 305 km da Pokhara a Katmandu in Nepal. Ai nastri di partenza della corsa finale ci saranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese: nella semifinale, che si è chiusa con la vittoria dei sempre più temuti e competitivi Dolcenera e Gigi, hanno dovuto fare le valigie le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, finite al ballottaggio con Giulio e Nicolò, regalando così al pubblico un ultimo atto davvero imprevedibile.

