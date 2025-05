Quotidiano.net - Pechino Express, eliminati e finalisti: il malus di Caressa

Nona tappa eliminatoria e mozzafiato, quella di 'Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo' andata in onda giovedì primo maggio in Prima serata su Sky e in streaming su Now. Il reality game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca con l'inviato Fru è a una svolta: la nona tappa ha sancito i nomi dei concorrenti delle tre coppie arrivate alla finale, che andrà in onda giovedì 8 maggio. Le quattro coppie in gara hanno dovuto percorrere 305 chilometri attraversando il Nepal da Pokhara alla capitale Katmandu. Durante la nona tappa, le coppie di concorrenti non sono state sole: come era avvenuto nella quinta tappa, ad accompagnarli ecco un volto noto. Anzi, in questo caso un ex concorrente. Fabio Caressa è tornato a Pechino Express – l'anno scorso aveva partecipato al programma insieme alla figlia, dimostrandosi un concorrente dalla grinta e dalla tenacia non comuni - in qualità di zavorra.