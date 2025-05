Pechino Express 2025 le pagelle della nona tappa | Estetici sfortunati 6 Complici primi finalisti 9

Pechino Express 2025 ha regalato ai concorrenti un vero concentrato di adrenalina, colpi di scena e percorsi al limite della resistenza. Le ultime quattro coppie in gara, nella puntata di giovedì 1° maggio, si sono sfidate lungo i 305 chilometri che separano Pokhara dalla capitale Kathmandu, nel cuore del Nepal. Un viaggio intenso, che ha permesso alle prime due coppie ad arrivare al Libro Rosso di guadagnate l’accesso a una prova vantaggio divertente quanto surreale: l’Elephant Football.Il tutto, ovviamente, raccontato con ironia e ritmo da Costantino della Gherardesca, affiancato dal suo fidato e sorprendentemente inviato Fru.Il resto della corsa è stato tutto in salita tra tratti in jeep su strade sterrate, sfide da superare con solo un euro in tasca e la stanchezza che ha iniziato a farsi sentire. 🔗 Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della nona tappa: Estetici sfortunati (6), Complici primi finalisti (9) La semifinale diha regalato ai concorrenti un vero concentrato di adrenalina, colpi di scena e percorsi al limiteresistenza. Le ultime quattro coppie in gara, nella puntata di giovedì 1° maggio, si sono sfidate lungo i 305 chilometri che separano Pokhara dalla capitale Kathmandu, nel cuore del Nepal. Un viaggio intenso, che ha permesso alle prime due coppie ad arrivare al Libro Rosso di guadagnate l’accesso a una prova vantaggio divertente quanto surreale: l’Elephant Football.Il tutto, ovviamente, raccontato con ironia e ritmo da CostantinoGherardesca, affiancato dal suo fidato e sorprendentemente inviato Fru.Il restocorsa è stato tutto in salita tra tratti in jeep su strade sterrate, sfide da superare con solo un euro in tasca e la stanchezza che ha iniziato a farsi sentire. 🔗 Dilei.it

