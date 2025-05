Pechino Express 2025 gli eliminati della nona puntata | chi sono le tre coppie finaliste

Pechino Express 2025. Dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri, da Pokhara a Katmandu (Nepal), c'è stata un'eliminazione e la proclamazione delle tre coppie finaliste di questa edizione. Ecco di chi si tratta e cosa è successo. 🔗 Giovedì 1 maggio, in prima serata su Sky Uno, è andata in onda la Semifinale di. Dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri, da Pokhara a Katmandu (Nepal), c'è stata un'eliminazione e la proclamazione delle tredi questa edizione. Ecco di chi si tratta e cosa è successo. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Pechino Express 2025, gli Spettacolari eliminati: cosa è successo nella seconda puntata del 13 marzo - Gli Spettacolari, la coppia formata da Gianluca Fubelli e Federica Camba, sono gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express 2025. Primi classificati della tappa, da San Vincente a Sabang nelle Filippine, gli Estetici. Immuni i Medagliati perché arrivati per primi al libro rosso. Ecco cosa è successo nella puntata del 13 marzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pechino Express 2025, I Cineasti eliminati: cosa è successo nella settima puntata del 17 aprile - I Cineasti sono stati eliminati nella settima puntata di Pechino Express 2025. Primi classificati, dopo oltre 200 chilometri da Tha Ton a Chiang Rai, le Sorelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pechino Express 2025, l’ultima tappa nelle Filippine è al cardiopalma: ecco gli eliminati della terza puntata - Tra trekking estremo, granchi marroni e balli filippini, la terza puntata di Pechino Express 2025, l'ultima nelle Filippine, si chiude con una nuova, inaspettata eliminazione. Nella terza puntata di Pechino Express 2025, trasmessa il 20 marzo su Sky e NOW, lo spettacolo non è di certo mancato. Otto coppie in corsa, sfide spettacolari nella natura selvaggia e prove di memoria, ma soprattutto una nuova eliminazione destinata a far discutere. 🔗movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pechino Express 2025, il riassunto della semifinale e la classifica; Nella nona tappa di Pechino Express 2025 tutti in finale tranne le Atlantiche; Cosa è successo nella penultima puntata di Pechino Express; Pechino Express 2025, la semifinale per le 4 coppie rimaste. Torna Fabio Caressa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pechino Express 2025, gli eliminati della nona puntata: chi sono le tre coppie finaliste - Giovedì 1 maggio, in prima serata su Sky Uno, è andata in onda la Semifinale di Pechino Express 2025. Dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri, da Pokhara a Katmandu (Nepal), c’è stata ... 🔗fanpage.it

Pechino Express 2025, il riassunto della semifinale e la classifica - Il riassunto della nona puntata di Pechino Express 2025 di giovedì 1 maggio 2025 in Nepal, la semifinale con Fabio Caressa malus. Eliminati e classifica. 🔗gazzetta.it

Pechino Express, eliminati e finalisti: il malus di Caressa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com