Pechino apre sui dazi Wall Street cancella perdite segnando la serie positiva più lunga dal 2004

La Casa Bianca rilancia la corsa allo spazio: 7 miliardi alla Nasa per tornare sulla Luna e andare su Marte

Dazi, Wall Street apre in rosso, poi rimbalza. Piazza Affari rifiata: -0,91% | La diretta - Lunedì di sangue per le borse di tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male" 🔗ilgiornale.it

Effetto dazi, a picco le Borse europee: Milano chiude in profondo rosso. Pechino minaccia contro-dazi, frana Wall Street - I dazi di Donald Trump continuano a martellare Piazza Affari: nella giornata di venerdì 4 aprile la Borsa di Milano è rimasta maglia nera europea perdendo il 6,53%, trascinata a fondo soprattutto da Leonardo (-12,7%) e Mps(-12,12%). Male tutte le piazze del Vecchio Continente: Londra e Francoforte hanno chiuso al -4,95%, Parigi al -4,26%. Una situazione che di giorno in giorno sembra aggravarsi a causa del «panic selling», cioè una massiccia vendita di azioni da parte degli investitori, che temono che il valore dei titoli precipiti o continui a precipitare. 🔗open.online

Le borse europee rifiatano. L'Ue apre agli Usa: "Dazi in pausa per 90 giorni". Wall Street apre in calo | La diretta - Corrono le piazza asiatiche edeuropee. La presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Il presidente Usa non fa sconti a Pechino che risponde: "Non temiamo le provocazioni" 🔗ilgiornale.it

Pechino apre sui dazi, Wall Street cancella perdite segnando la serie positiva più lunga dal 2004 - Donald Trump chiederà al Congresso Usa tagli significativi alle agenzie nazionali e un aumento delle spese militari in una bozza preliminare della sua richiesta di bilancio per il 2026. Secondo Bloomb ... 🔗msn.com

Pechino apre sui dazi, il disgelo fa volare i mercati - Le prove di disgelo fanno volare le Borse. Le asiatiche toccano i massimi da più di un mese. Anche le piazze europee aprono bene, con Milano in forte rialzo. L'indice Ftse Mib inizia le contrattazioni ... 🔗ansa.it

Il disgelo fa volare i mercati Pechino apre sui dazi, Bruxelles pronta ad acquistare beni americani per 50 miliardi - I segnali di disgelo sul fronte commerciale tra le grandi potenze globali ridanno slancio ai mercati e alimentano la speranza di evitare un'escalation nella guerra dei dazi. 🔗bluewin.ch