Pc smartphone e videogame alterano lo sviluppo cerebrale dei bambini | allarme dei pediatri francesi

allarme sui rischi legati all’esposizione dei bambini di età inferiore ai sei anni a monitor e schermi di tv, tablet, computer, videogiochi e smartphone. L’ultimo in ordine di tempo arriva dalla Francia, dove le società di pediatria, sanità pubblica, oftalmologia, psichiatria infantile e adolescenziale e salute e ambiente hanno scritto una lettera aperta al governo chiedendo un urgente ripensamento delle politiche pubbliche per proteggere le generazioni future ed “evitare danni permanenti allo sviluppo cerebrale”. Lo rende noto il Guardian.Lettera aperta al governoTV, tablet, computer, videogiochi e smartphone hanno "già avuto un impatto pesante su una giovane generazione sacrificata sull'altare dell'ignoranza", scrivono esperti medici francesi. "Gli schermi, in qualsiasi forma, non soddisfano i bisogni dei bambini. 🔗 Quotidiano.net - "Pc, smartphone e videogame alterano lo sviluppo cerebrale dei bambini”: allarme dei pediatri francesi Roma, 2 maggio 2025 – Nuovosui rischi legati all’esposizione deidi età inferiore ai sei anni a monitor e schermi di tv, tablet, computer, videogiochi e. L’ultimo in ordine di tempo arriva dalla Francia, dove le società dia, sanità pubblica, oftalmologia, psichiatria infantile e adolescenziale e salute e ambiente hanno scritto una lettera aperta al governo chiedendo un urgente ripensamento delle politiche pubbliche per proteggere le generazioni future ed “evitare danni permanenti allo”. Lo rende noto il Guardian.Lettera aperta al governoTV, tablet, computer, videogiochi ehanno "già avuto un impatto pesante su una giovane generazione sacrificata sull'altare dell'ignoranza", scrivono esperti medici. "Gli schermi, in qualsiasi forma, non soddisfano i bisogni dei. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

PC Calcio su telefono Android: così potrai giocare all’iconico manageriale sul tuo smartphone - Scopri come installare PC Calcio 6 e PC Calcio 7 su Android per giocare al leggendario gioco di Dinamic Multimedia su smartphone. PC Calcio è stato un gioco che ha fatto epoca, cui forse dovremmo dedicare un post a se stante. Anzi, eliminiamo il condizionale: PC Calcio è un gioco cui dedicheremo un post a se stante, se non una serie di post. Ai tempi in cui Football Manager si chiamava ancora Championship Manager (o Scudetto, in terra tricolore), nelle edicole di buona parte d’Europa veniva venduto questo gioco di calcio manageriale molto più semplice (ché l’attuale Football Manager ha avuto ... 🔗esports247.it

Offerte di Primavera Amazon 2025, 10 accessori per pc e smartphone da acchiappare al volo - Monitor e hard disk, ma anche tastiere, mouse, hub usb e power bank: le migliori promozioni Amazon per sfoggiare un computer e un telefono al top della forma 🔗wired.it

Stretta Usa sui dazi tecnologici: smartphone e pc esenti solo temporaneamente, torna l’incertezza sui mercati - Le esenzioni di smartphone e pc dai dazi sono solo «temporanee» : i dispositivi elettronici importati saranno infatti soggetti probabilmente ad altre tariffe stabilite nell’ambito di un’indagine sul settore dei semiconduttori dovuta a motivi di sicurezza nazionale. La precisazione del segretario al commercio americano è un duro colpo per la Silicon Valley - Apple e Nvidia in primis -, per chi... 🔗feedpress.me

Cosa riportano altre fonti

Pc, smartphone e videogame alterano lo sviluppo cerebrale dei bambini”: allarme dei pediatri francesi; Prima di dormire spegnete tablet, pc, smartphone, iPhone!; Bambini e tecnologie: ecco perché vanno banditi smartphone, tablet e videogiochi; Migliori cuffie con microfono: guida all’acquisto (2025). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online