Paventi | Inzaghi non parla prima del Verona Inter rivoluzionata

Paventi, presente ad Appiano Gentile, è Intervenuto in diretta a Sky Sport per dare gli ultimi aggiornamenti in casa Inter. L’inviato a seguito dei nerazzurri ha analizzato la vigilia della squadra in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma domani sera a San Siro.AGGIORNAMENTO – Andrea Paventi, presente all’esterno della Pinetina, ha raccontato la giornata dell‘Inter, alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. L’inviato a seguito dei nerazzurri annuncia che Simone Inzaghi, squalificato assieme a Calhanoglu per l’inchiesta sulla Curva Nord, non parlerà in conferenza stampa. Aspettando l’allenamento di rifinitura, Paventi anticipa un Inter rivoluzionata contro il Verona: «Niente conferenza per Simone Inzaghi alla vigilia. Giocando ogni due giorni e mezzo l’attenzione è tutta rivolta al campo, per cercare di dosare le energie il più possibile. 🔗 Inter-news.it - Paventi: «Inzaghi non parla prima del Verona. Inter rivoluzionata» Andrea, presente ad Appiano Gentile, èvenuto in diretta a Sky Sport per dare gli ultimi aggiornamenti in casa. L’inviato a seguito dei nerazzurri ha analizzato la vigilia della squadra in vista della gara contro l’Hellas, in programma domani sera a San Siro.AGGIORNAMENTO – Andrea, presente all’esterno della Pinetina, ha raccontato la giornata dell‘, alla vigilia della sfida contro l’Hellas. L’inviato a seguito dei nerazzurri annuncia che Simone, squalificato assieme a Calhanoglu per l’inchiesta sulla Curva Nord, non parlerà in conferenza stampa. Aspettando l’allenamento di rifinitura,anticipa uncontro il: «Niente conferenza per Simonealla vigilia. Giocando ogni due giorni e mezzo l’attenzione è tutta rivolta al campo, per cercare di dosare le energie il più possibile. 🔗 Inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Ultimissime Inter LIVE: Lautaro assente in rifinitura, l’esito degli esami per Zielinski, parla Inzaghi in conferenza - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 10 MARZO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 9 MARZO Ultimissime Inter Live di SABATO 8 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 7 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 6 MARZO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ ... 🔗internews24.com

Bologna-Inter, Paventi: «Allenamento decisivo per Inzaghi» - Andrea Paventi, in diretta dall’esterno di Appiano Gentile, ha dato gli ultimi aggiornamenti prima di Bologna-Inter. L’inviato al seguito dei nerazzurri ha annunciato il forfait di Arnautovic e che l’allenamento di oggi sarà decisivo per sciogliere i dubbi di formazione di Inzaghi. SEDUTA – Andrea Paventi, presente alla Pinetina, è intervenuto in diretta a Sky Sport alla vigilia della sfida tra Bologna e Inter. 🔗inter-news.it

Conferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: ecco quando parla il tecnico nerazzurro - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: ecco quando parla il tecnico nerazzurro in vista del big match in programma sabato pomeriggio Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa per presentare la supersfida al Maradona di sabato pomeriggio tra il Napoli di Antonio Conte e la sua Inter. L’incontro sarà valevole per il 27° turno del campionato di Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato quelle che saranno le attività alla vigilia, nella giornata di venerdì. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, la sconfitta di Leverkusen accende due spie per la squadra di Inzaghi; Inter, nuova tegola per Inzaghi: dopo Thuram, un altro attaccante salterà il Bologna!; Inter, difesa da rivedere: a Inzaghi serve ritrovare il vero Pavard; Inter, Dimarco-Frattesi in gol: segnali importanti per Inzaghi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi chiede di non giocare il recupero, l'ex arbitro Calvarese: "Il regolamento parla chiaro!" - L'ex arbitro di Serie A commenta l'atteggiamento avuto da Simone Inzaghi al termine del match di Coppa Italia a San Siro. 🔗msn.com

Pagina 1 | Inzaghi, che stoccate prima del Bayern: "Si parla troppo, non ho tempo per Bologna-Napoli" - Parola di Simone Inzaghi, che alla vigilia della ... anche se le critiche che gli sono piovute addosso non lo hanno lasciato indifferente: “Si parla troppo. A Parma quattro cambi su cinque ... 🔗corrieredellosport.it

Pagina 0 | Inzaghi, che stoccate prima del Bayern: "Si parla troppo, non ho tempo per Bologna-Napoli" - Parola di Simone Inzaghi, che alla vigilia della ... anche se le critiche che gli sono piovute addosso non lo hanno lasciato indifferente: “Si parla troppo. A Parma quattro cambi su cinque ... 🔗corrieredellosport.it