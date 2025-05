Pauroso frontale tra auto e camion bilancio drammatico | A bordo proprio lui

bilancio drammatico: una persona ha perso la vita e due sono rimaste gravemente ferite. L'allarme è scattato poco dopo le 8:40, quando è stato segnalato un violento impatto frontale tra un veicolo leggero e un mezzo pesante. Le cause dello scontro sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.Secondo le prime informazioni, uno dei due feriti è rimasto incastrato all'interno della propria auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dalle lamiere contorte, un'operazione resa particolarmente complessa dalla violenza dell'urto. Una volta liberato, il ferito è stato affidato ai sanitari e trasferito con l'elisoccorso in ospedale, in condizioni critiche.Sul luogo dell'incidente sono accorsi numerosi mezzi di soccorso: un'ambulanza con personale infermieristico, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, tra cui carabinieri e polizia locale, per la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito.

