Paura in centro | SUV travolge un gruppo di pedoni

gruppo di persone. Secondo quanto riferito dalla polizia e dai vigili del fuoco su X, diversi passanti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave.Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto il SUV svoltare bruscamente a destra, perdendo il controllo e travolgendo chi si trovava sul marciapiede. Tra i colpiti, anche una donna con passeggino che è stata immediatamente soccorsa sul posto. Il tratto stradale è stato presto interdetto al traffico, con interruzione temporanea delle linee tranviarie.I fatti sono avvenuti a Stoccarda, all’incrocio tra la B 27 e la Olgastraße. Gli agenti della Polizei Stuttgart, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per prestare i primi aiuti, hanno rapidamente fermato l’autista, ora in custodia. 🔗 Thesocialpost.it - Paura in centro: SUV travolge un gruppo di pedoni Nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 17:50, un Mercedes G-Class è piombato su undi persone. Secondo quanto riferito dalla polizia e dai vigili del fuoco su X, diversi passanti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave.Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto il SUV svoltare bruscamente a destra, perdendo il controllo endo chi si trovava sul marciapiede. Tra i colpiti, anche una donna con passeggino che è stata immediatamente soccorsa sul posto. Il tratto stradale è stato presto interdetto al traffico, con interruzione temporanea delle linee tranviarie.I fatti sono avvenuti a Stoccarda, all’incrocio tra la B 27 e la Olgastraße. Gli agenti della Polizei Stuttgart, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per prestare i primi aiuti, hanno rapidamente fermato l’autista, ora in custodia. 🔗 Thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Uomo sul Suv spacca la vetrata della concessionaria, entra nel negozio e travolge tutti: 8 feriti – VIDEO - Il Suv non viene valutato quanto pensava da un addetto della concessionaria? Un uomo passa all’attacco: spacca la vetrata del negozio, CarMax nell’area di Los Angeles, entra e travolge tutti. Otto persone sono rimaste ferite dopo che un conducente ha fatto sbattere il veicolo contro una filiale dell’azienda, nell’area di Los Angeles. Le autorità affermano che degli otto clienti, due persone sono rimaste gravemente ferite presso la concessionaria di Inglewood, mentre le altre hanno riportato ferite lievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ponsacco, paura in centro: rapinata una gioielleria - Paura in pieno giorno a Ponsacco: la Gioielleria Frosini, posizionata in Corso Matteotti, nella mattinata di giovedì 13 febbraio è stata assalita da un gruppo di uomini che hanno portato a termine una rapina. La chiamata ai Carabinieri è stata immediata, ma i ladri sono riusciti nelle prime... 🔗pisatoday.it

"In questa piazza del centro paura e degrado a ogni ora. Tossici girano con le siringhe tra le dita" - Piazza Giovanni Leone. Degrado e terrore a tutte le ore. Nella ormai abbandonata piazza, scene come quelle che abbiamo immortalato sono ormai all'ordine del giorno. Tossicodipendenti fanno uso di sostanze davanti ai passanti. A 50 metri ci sono ben due scuole elementari. Residenti e commercianti... 🔗napolitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Paura in Germania, Suv travolge un gruppo di pedoni: feriti gravi. Arrestato il conducente; Perde il controllo dell’auto e travolge una coppia di turisti in centro a Sestola; Alcamo, Suv travolge bici elettrica in centro, un ferito; MERCEDES “IMPAZZITA” travolge le auto in sosta: paura in piena notte a Trebisacce -. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Paura in Germania, Suv travolge un gruppo di pedoni: feriti gravi. Arrestato il conducente - L’automobile ha travolto la folla nel centro di Stoccarda. Almeno 6 le persone feriti, tra cui una donna con passeggino ... 🔗notizie.tiscali.it

L’auto sbanda e travolge tutto: incidente nella notte, paura per quattro ragazzi - rischiamo di essere travolti, auto e camion passano a velocità esagerate. I mezzi pesanti, poi, fanno tremare le abitazioni. Siamo in un centro abitato, ci sono dei bambini, degli anziani. 🔗lanazione.it