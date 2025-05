Paura a Torino durante la gara contro il Venezia malore per l' allenatore dei granata Vanoli

Paura allo stadio Grande Torino pochi secondi dopo la concessione del calcio di rigore per i granata quando l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, si è accasciato improvvisamente senza mai perdere conoscenza. Vanoli si è subito rialzato, aiutato dai medici della squadra è ha ripreso posto in panchina con il tecnico del Venezia che è accorso a sincerarsi delle condizioni del collega.

