Pattuglie della Polizia locale fino a tarda notte i sindacati | Noi non informati così non si rispettano le leggi nazionali

Verdellino. Si sta aprendo una discussione sindacale tra il Comune di Verdellino e le organizzazioni di Cisl Fp, Csa Ral e Cse Flpl Sulpl. Il "casus belli" riguarda il progetto recentemente avviato di "Sicurezza urbana", di fatto secondo i sindacati l'ampliamento dei tempi e delle incombenze degli operatori della Polizia locale – 4 agenti in tutto, compreso il responsabile.L'operazione è stata messa in campo dell'amministrazione dopo numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismi eseguiti da giovanissimi. Il provvedimento include Pattuglie fino a tarda notte e orari ridotti per la vendita di alcolici per le attività commerciali."Il progetto – affermano i sindacalisti Alessandra Giampapa (Cisl), Franco Colacello (Csa Ral) e Giovanni Novali (Cse Flpl SUlpl) – prevede la presenza di agenti fino alle 4 del mattino, contando su un organico che non permette di avere a disposizione degli altri turni personale sufficiente.

