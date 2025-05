Pattarello da leader | Dopo un' espulsione ho capito che dovevo cambiare Ora sono un altro

Arezzonotizie.it - Pattarello da leader: "Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora sono un altro" Come hai scoperto il pallone?Ai miei il calcio piaceva ma il primo sport che ho praticato è stato il nuoto. A 6 anni avrei dovuto esordire in gara e invece dissi no. Scelsi le partitelle per strada con i miei amici e mia mamma non gradì. Non amava le botte, le ginocchia sbucciate, gli. 🔗 Arezzonotizie.it

Pattarello da leader: "Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora sono un altro" - Il numero 10 è stato il trascinatore dell'Arezzo durante tutta la stagione. Le giovanili, gli allenatori, il ruolo in campo, i gol, il mercato: intervista a un calciatore nel pieno della maturità ... 🔗today.it

Emiliano Pattarello: stagione da record con l'Arezzo, 16 gol stagionali - Emiliano Pattarello ... doppia cifra". Leader tecnico che sta diventando anche riferimento nello spogliatoio in un percorso di maturazione come calciatore e uomo. Non a caso dopo il derby ... 🔗msn.com

