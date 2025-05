Pattarello da leader | Dopo un' espulsione ho capito che dovevo cambiare Ora mi sento migliore

Arezzonotizie.it - Pattarello da leader: "Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora mi sento migliore" Come hai scoperto il pallone?Ai miei il calcio piaceva ma il primo sport che ho praticato è stato il nuoto. A 6 anni avrei dovuto esordire in gara e invece dissi no. Scelsi le partitelle per strada con i miei amici e mia mamma non gradì. Non amava le botte, le ginocchia sbucciate, gli. 🔗 Arezzonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pattarello da leader: "Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora sono un altro" - Come hai scoperto il pallone? Ai miei il calcio piaceva ma il primo sport che ho praticato è stato il nuoto. A 6 anni avrei dovuto esordire in gara e invece dissi no. Scelsi le partitelle per strada con i miei amici e mia mamma non gradì. Non amava le botte, le ginocchia sbucciate, gli... 🔗arezzonotizie.it

Sampdoria, Niang non ci sta: esplode sui social dopo l'espulsione, poi cancella - La partita di ieri della Sampdoria è stata pesantemente condizionata dall`espulsione di Mbaye Niang, allontanato dall`arbitro Marinelli per... 🔗calciomercato.com

I titoli della difesa decollano dopo le dichiarazioni dei leader europei sul riarmo. Leonardo + 10% - Se c’è una cosa su cui i leader europei sembrano essere d’accordo, è la necessità di aumentare le spese per armi ed eserciti. Chi li costruisce, naturalmente, gongola e gli investitori corrono a comprare i titoli del settore. L’italiana Leonardo (controllata al 30% dal Tesoro) sale in borsa di oltre il 10%, portando il guadagno dell’ultimo anno al 107%, prezzi dei titoli più che raddoppiati. La tedesca Rheinmetall (che fabbrica tra l’altro i richiestissimi carri armati Leopard e ha un’intesa con Leonardo per sviluppare un nuovo tank) sale a Francoforte di quasi l’11%. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pattarello da leader: Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora mi sento migliore; Pattarello da leader: Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora sono un altro; Pattarello da leader | Dopo un' espulsione ho capito che dovevo cambiare Ora sono un altro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pattarello da leader: "Dopo un'espulsione ho capito che dovevo cambiare. Ora sono un altro" - Il numero 10 è stato il trascinatore dell'Arezzo durante tutta la stagione. Le giovanili, gli allenatori, il ruolo in campo, i gol, il mercato: intervista a un calciatore nel pieno della maturità ... 🔗arezzonotizie.it

Emiliano Pattarello: stagione da record con l'Arezzo, 16 gol stagionali - Emiliano Pattarello ... doppia cifra". Leader tecnico che sta diventando anche riferimento nello spogliatoio in un percorso di maturazione come calciatore e uomo. Non a caso dopo il derby ... 🔗lanazione.it

Le parole di Ricci sui social: “Chiedo scusa alla squadra” - Il capitano del Toro ha rivolto alcune parole ai tifosi e alla squadra dopo l’espulsione rimediata contro l’Hellas Verona Samuele Ricci chiede scusa. Dopo l’espulsione rimediata contro l ... 🔗toro.it