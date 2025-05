Patata della Riviera il rilancio al Macfrut 2025 Confagricoltura | Simbolo di una filiera a chilometro zero

Patata della. 🔗 Riminitoday.it - Patata della Riviera, il rilancio al Macfrut 2025. Confagricoltura: "Simbolo di una filiera a chilometro zero" Nella fascia costiera delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini c’è una produzione che si è sviluppata grazie alla richiesta alimentata dal settore turistico. Una tradizione agricola che affonda le radici in terreni sabbiosi ed è cullata dalla brezza marina. È qui che nasce la. 🔗 Riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rilancio del multisala di Curno, la Slc Cgil Bergamo: “Si riparta dai lavoratori” - Curno. L’ex Uci Cinemas di Curno rinascerà grazie all’intervento di Notorious Cinemas, titolare di altre sette attività (per 57 schermi totali) in tutta Italia e amministrata da Andrea Stratta (qui l’intervista), ex ad di Uci Italia che aveva assunto l’incarico proprio il giorno dell’inaugurazione di Curno, nella primavera del 1999. “Finalmente una notizia positiva – il commento di Lorenzo Martinelli di Slc Cgil Bergamo -. 🔗bergamonews.it

Cisl su rilancio Fiera del Mediterraneo, Badami: “Bene ma si faccia presto” - “Valutiamo positivamente l’impegno annunciato dal comune di Palermo sul recupero dell’area della Fiera del Mediterraneo, da tempo sosteniamo che per una città così attrattiva come è Palermo, bisogna puntare anche sul turismo congressuale, attraverso proprio la creazione di un centro congressi che... 🔗palermotoday.it

Trasporto pubblico, firmato il contratto per i servizi “in house" dell'Ast: "Adesso pensiamo al rilancio" - «È stato firmato il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi in house tra la Regione e l’Ast. Abbiamo posto così l’ultimo sostanziale tassello al complesso iter, fortemente voluto dal mio governo, per arrivare al rilancio dell’azienda e alla salvaguardia degli attuali livelli... 🔗messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Patata della Riviera, il rilancio al Macfrut 2025. Confagricoltura: Simbolo di una filiera a chilometro zero; Cronaca. 🔗Cosa riportano altre fonti

Macfrut 2025 dedica uno spazio speciale alle patate con il progetto europeo potatoes forever! - Macfrut 2025 a Rimini dedica un focus alle patate con il progetto Potatoes Forever! di UNAPA, promuovendo sostenibilità, innovazione e comunicazione per valorizzare la filiera europea e italiana. 🔗gaeta.it

Macfrut 2025 punta tutto sulla qualità degli affari - In programma a Rimini dal 6 all’8 maggio. Dal prossimo anno sarà spostata a metà aprile per ampliare ancora di più i progetti collaterali rivolti al pubblico. Non potendo occupare altro spazio nei ... 🔗corrierecesenate.it