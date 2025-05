Patagarri al Concertone voci silenziate | la vergogna dopo l' urlo sulla Palestina

Sono stati il telefonatissimo "caso" del Concertone del Primo maggio 2025 a piazza San Giovanni a Roma. David Parenzo, conduttore de L'aria che tira, ha definito la loro esibizione sul paco "raccapricciante", e non certo per il valore musicale della loro proposta.La band milanese ha eseguito Hava Nagila, canzone tradizionale ebraica, terminando però con il grido "Palestina libera!". "Quando abbiamo scoperto la storia di questo brano, che risale al 1917 e che è legata alla legittimazione delle prime comunità ebraiche in Palestina, abbiamo capito che l'unico modo per suonarlo oggi era accompagnarlo con un messaggio chiaro: Palestina libera", hanno raccontato all'agenzia Agi subito dopo la performance. Il quintetto jazz-swing formato da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), tutti ragazzi milanesi tra i 20 e i 31 anni lanciati a X Factor dove erano nella squadra di Achille Lauro e sono arrivati in finale, hanno detto che suonare a Roma è stato "bellissimo, una fig***ta.

“Palestina libera” al Concertone del Primo maggio, i Patagarri: “Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi” - Hanno cantato Palestina libera sulle note di una canzone ebraica. Ed è scoppiato il “caso Patagarri” al Concertone del Primo maggio. Sei giovani, i Patagarri hanno conquistato il pubblico di Roma. “Vogliamo una birra, lasciateci andare”, dicono sorridendo mentre firmano autografi. Un gruppo uscito da X-Factor e che è arrivato su uno dei palchi più importanti in Italia. “È stato un grande onore, un’adrenalina incredibile, avremmo suonato per altre ore”, hanno esordito così i giovani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Patagarri scuotono il Concertone con 'Palestina libera! - AGI - Primo momento autenticamente 'politico' al Concertone del Primo Maggio con i Patagarri che al termine di 'Hava Nagila' cantano al ritmo coinvolgente di musica gitana "Free Paletsinje, Palestina libera!". È il primo momento autenticamente politico di un Concertone finora dimesso e incanalato su binari molto canonici e regolari, attento esclusivamente al tema della sicurezza sul lavoro. Se si esclude l'inizio con le note di 'Bella ciao' all'inizio cantata da Leo Gassmann, sono i Patagarri a dare uno scossone alla sonnolenza del Concertone 2025. 🔗agi.it

Concertone Primo Maggio 2025, i Patagarri: ‘Free Palestina’, insorge la Comunità Ebraica di Roma - Una maratona musicale lunga undici ore ha riempito piazza San Giovanni a Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio 2025, tra entusiasmo, denuncia e riflessioni profonde. La 35ª edizione dell’evento, organizzato da CGIL, CISL e UIL, ha avuto come tema centrale la sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Musica e denuncia sociale sotto il sole di Roma Sotto un sole estivo, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia hanno trasformato la piazza in un campeggio urbano. 🔗notizieaudaci.it

I Patagarri al concerto del primo maggio: "Palestina libera". La comunità ebraica: "Macabro, siamo attoniti" - Proteste per l'esibizione della band milanese, che ha cantato "Free Paletsinje, Palestina libera!" usando le note di "Haga Nagila", un brano della tradizione ebraica ... 🔗today.it

I Patagarri urlano Palestina libera al concerto del Primo maggio: “La musica non può dimenticare gli ultimi” - I Patagarri hanno spiegato come mai hanno voluto urlare Palestina Libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma: "La musica non può dimenticare ... 🔗fanpage.it

Patagarri scuotono il Concertone con 'Palestina libera! - AGI - Primo momento autenticamente 'politico' al Concertone del Primo Maggio con i Patagarri che al termine di 'Hava Nagila' cantano al ritmo coinvolgente di musica gitana "Free Paletsinje, Palestina ... 🔗msn.com