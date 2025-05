Passi avanti per il rinnovo cambia tutto per il Napoli | cosa sta succedendo

Napoli si continua a lavorare sempre più in vista del futuro. Intanto, però, sarebbero emersi dettagli su un big che potrebbe lasciare la Campania. La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, tra gli obiettivi ci sarebbe la volontà di costruire una squadra all’altezza. La dirigenza, però, dovrà fare i conti con alcune situazioni molto delicate in vista dei prossimi mesi. Infatti, un big potrebbe lasciare la Campania al termine del campionato.Meret rinnova con il Napoli? L’annuncio di Di MarzioL’avventura di Alex Meret a Napoli potrebbe continuare ancora.. Da ormai diverse settimane si parla del possibile rinnovo contrattuale, il quale però non è ancora arrivato. La situazione è in bilico, ma nelle ultime ore sono emersi dettagli molto importanti in vista del futuro. 🔗 Spazionapoli.it - “Passi avanti per il rinnovo”, cambia tutto per il Napoli: cosa sta succedendo In casasi continua a lavorare sempre più in vista del futuro. Intanto, però, sarebbero emersi dettagli su un big che potrebbe lasciare la Campania. La stagione delprosegue al meglio, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, tra gli obiettivi ci sarebbe la volontà di costruire una squadra all’altezza. La dirigenza, però, dovrà fare i conti con alcune situazioni molto delicate in vista dei prossimi mesi. Infatti, un big potrebbe lasciare la Campania al termine del campionato.Meret rinnova con il? L’annuncio di Di MarzioL’avventura di Alex Meret apotrebbe continuare ancora.. Da ormai diverse settimane si parla del possibilecontrattuale, il quale però non è ancora arrivato. La situazione è in bilico, ma nelle ultime ore sono emersi dettagli molto importanti in vista del futuro. 🔗 Spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pulisic Milan, passi avanti per il rinnovo, le cifre per blindare l’americano: le ultime - Pulisic Milan, importanti passi in avanti per il rinnovo del calciatore a stelle e strisce con i rossoneri: le cifre e quando si può chiudere Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta continuando la propria campagna legata ai rinnovi di contratto dei big della rosa rossonera. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo anche con Christian Pulisic. […] 🔗calcionews24.com

Meret, passi avanti per il rinnovo: da sistemare gli ultimi dettagli - Corriere del Mezzogiorno – Meret, passi avanti per il rinnovo: da sistemare gli ultimi dettagli Alex Meret è vicino alla firma, il giocatore vuole continuare … L'articolo Meret, passi avanti per il rinnovo: da sistemare gli ultimi dettagli proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Fit Cisl Abruzzo Molise sul rinnovo del ccnl per il trasporto pubblico locale e tutela legale: "Importanti passi in avanti" - Arriva il commento di Amelio Angelucci, segretario generale della Fit Cisl Abruzzo Molise in merito alla questione del rinnovo del contratto collettivo per il comparto trasporto pubblico e il disegno di legge sulla tutela legale del personale da aggressioni in servizio: "Il rinnovo del Ccnl di... 🔗ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

SKY – NAPOLI-MERET, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO: ACCORDO SEMPRE VICINO PER UN BIENNALE; ROMA - Passi avanti per il rinnovo di Svilar; Roma-Svilar, passi avanti per il rinnovo: si potrebbe chiudere sui 3 milioni; Contratto Tpl, passi avanti verso il rinnovo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meret, passi avanti per il rinnovo: da sistemare gli ultimi dettagli - L’edizione odierna del quotidiano ne ha parlato: “Ci sono passi in avanti per il rinnovo di Meret, il prolungamento del contratto fino al 2026 più un’opzione per un altro anno, vanno solo sistemati ... 🔗forzazzurri.net

Roma, passi avanti per il rinnovo di Svilar - Una delle migliori notizie della stagione della Roma è sicuramente Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato ad altissimi livelli, entrando di diritto tra i migliori portieri della Serie A ... 🔗informazione.it

ROMA - Passi avanti per il rinnovo di Svilar - Una delle migliori notizie della stagione della Roma è sicuramente Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato ad altissimi livelli, entrando di diritto tra i migliori portieri della Serie A e, ... 🔗napolimagazine.com