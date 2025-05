Party amici vip glamour Ma alla fine il momento più bello di mezzo secolo di vita è quando puoi ballare con la tua dolce metà

Party degno della royalsfera del lifestyle britannico, e una scena madre che ha rubato la scena a tutti gli ospiti. David Beckham ha celebrato (in anticipo) i suoi 50 anni con una festa sontuosa. Ma il momento più iconico non è stato né la guest list stellare né l'abito impeccabile: è stata una danza. Un ballo dolcissimo, condiviso con Victoria, sulle note di Islands in the Stream di Kenny Rogers e Dolly Parton, la stessa canzone diventata virale nel loro documentario Netflix del 2023. David e Victoria Beckham: una storia di look matchy matchy guarda le foto David Beckham, il tenero momento con Victoria per i 50 anniNella clip condivisa da Victoria su Instagram, i Beckham si muovono con naturalezza e ironia.

