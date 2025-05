Partorisce e getta il neonato nel wc | Non sapevo di essere incinta

neonato che è stato trovato nel suo gabinetto di casa. La giovane avrebbe sempre sostenuto di non essersi accorta di essere incinta.La vicendaLa vicenda risale al 24 marzo scorso. All'una di notte i. 🔗 Today.it - Partorisce e getta il neonato nel wc: "Non sapevo di essere incinta" È indagata per tentato omicidio la giovane madre che il 24 marzo a Torino ha partorito unche è stato trovato nel suo gabinetto di casa. La giovane avrebbe sempre sostenuto di non essersi accorta di.La vicendaLa vicenda risale al 24 marzo scorso. All'una di notte i. 🔗 Today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diciottenne in vacanza studio partorisce e getta neonato dall’hotel a Parigi: “Negazione della gravidanza” - La studentessa statunitense era in vacanza studio quando ieri ha partorito e gettato il neonato dal secondo piano dell’albergo di Parigi. Il piccolo è morto dopo il trasporto in ospedale. La giovane è ricoverata in stato di fermo, l’indagine al momento ipotizza un caso di "negazione della gravidanza".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Parigi, studentessa Usa 18enne partorisce in albergo e getta il neonato dalla finestra, morto; arrestata la giovane, possibile negazione della gravidanza - La giovane si trovava a Parigi per un viaggio studio che aveva iniziato assieme ad altri studenti Un neonato è stato lanciato dalla finestra di un albergo di Parigi alle 6.00 del mattino di oggi, lunedì 24 Febbraio. La donna, una studentessa americana 18enne, ha partorito dentro l'hotel e poi 🔗ilgiornaleditalia.it

Partorisce e getta il neonato dalla finestra di un albergo a Parigi: 18enne trasferita in reparto psichiatrico - Sarebbe stata trasferita presso l'infermeria psichiatrica del quartier generale della polizia a Parigi la studentessa 18enne americana che avrebbe gettato dalla finestra di un albergo il neonato che aveva appena partorito. Si seguirebbe la pista della "negazione di gravidanza".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Partorisce in bagno e butta il bambino nel water; Neonata morta e gettata nel water in Veneto, fermata la madre: è una 29enne pugliese. «Non sapevo di essere incinta»; Neonata trovata morta a Padova, la bimba annegata dalla madre nel wc con lo sciacquone; Padova, neonata trovata morta nel wc di un night club. La Procura: “La madre ha provocato l’annegamento della…. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Parigi, studentessa americana partorisce in albergo e getta il neonato dalla finestra - Prima l'ha partorito all'interno di una stanza d'albergo, poi l'ha «lanciato» dalla finestra. Questo è quanto accaduto alle 6 di stamattina a Parigi. A mettere al mondo un neonato e subito dopo ... 🔗msn.com

India:partorisce in aereo, neonato in wc - (ANSA) - NEW DELHI, 8 LUG - Una giovane ha partorito nella toilette di un aereo della Turkmenistan Airlines e ha gettato il neonato nel wc. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Partorisce in viaggio studio e lancia il neonato dalla finestra dell’hotel, l’orrore a Parigi: arrestata una studentessa americana - Di lì a poco una studentessa 18enne getta giù un neonato ... dopo aver appurato che il neonato era stato partorito poco prima nella camera di albergo, hanno disposto il trasferimento della ... 🔗msn.com