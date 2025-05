Partita la fiera di San Ciriaco tutti a caccia dell’affare | c’è anche il marsupio antiscippo

fiera di San Ciriaco Partita col botto. Ottima la presenza di questi primi due giorni, ieri e oggi, per la caccia all'affare. Tra le novità c'è anche il marsupio antiscippo in vendita lungo le bancarelle del viale della Vittoria. Quest'anno sono.

Cosa riportano altre fonti

La Fiera di San Ciriaco sarà organizzata e gestita da Ancona Servizi. La Commissione dà parere favorevole - ANCONA – Questa mattina l’ottava commissione ha espresso parere favorevole a riguardo dell’affidamento in house dell’organizzazione e gestione della fiera di San Ciriaco. Il provvedimento verrà adesso discusso e, con ogni probabilità, deliberato a nel Consiglio comunale di domani. In sostanza da... 🔗anconatoday.it

Ancona, torna la Fiera di San Ciriaco: tutte le novità dell'edizione 2025 - Ancona, 22 aprile 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della città di Ancona: la Fiera di San Ciriaco, in programma dal 1 al 4 maggio, si presenta quest’anno con una veste rinnovata e un nuovo slogan, “da mare a mare”. Luoghi principali della fiera La fiera si snoderà lungo Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Piazza Pertini, per concludersi idealmente in Piazza della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle civiche benemerenze. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Vongola del Conero e il Cogevo Ancona grandi protagonisti alla Fiera di San Ciriaco - ANCONA – Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più gustosi e particolari, oltre che rappresentativi, della Fiera di San Ciriaco 2025, in programma ad Ancona dall’1 al 4 maggio. Al centro della scena gastronomica della storica manifestazione ci sarà infatti uno stand realizzato dal Cogevo... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiera San Ciriaco 2025: date, luoghi, eventi dell’appuntamento più amato dalla città - Quest'anno organizzato interamente dal Comune tramite Ancona Servizi. La presentazione questa mattina Una fiera da mare a mare e interamente organizzata dal Comune di Ancona tramite Ancona Servizi. To ... 🔗youtvrs.it

San Ciriaco nel segno della tradizione: ad Ancona 5 giorni di fiera da mare a mare - ANCONA La novità, già annunciata, è quella dell’organizzazione in house, affidata alla società partecipata Ancona Servizi ... 🔗msn.com

Torna la storica Fiera di San Ciriaco ad Ancona - Nella provincia di Ancona il Primo Maggio si celebra tra tradizione, sapori e cultura. In città torna la storica Fiera di San Ciriaco, che dal 1 al 4 maggio animerà il centro con oltre 400 bancarelle ... 🔗ilrestodelcarlino.it