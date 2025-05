Partirà da Pescara il viaggio fino a Milwaukee della nuova Harley Davidson S m de Lo Zingaro Bikers

Zingaro Bikers" Partirà da Pescara il 7 luglio per portare la nuova Harley Davidson Sm fino a Milwaukee negli States. E dedica questa opera alla sua musa ispiratrice , una donna straordinaria e un sentimento che lo lega a lei da tutta la vita.Uno degli eventi più.

