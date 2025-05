Partendo dagli scarti vegetali si crea un nuovo prodotto challenge per giovani talenti del settore alimentare

