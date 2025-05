Parte dalla Roccella il percorso culturale Madonie territorio da scoprire Viaggio tra i castelli

Roccella (PA) il ciclo di incontri “Madonie territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli”, l'itinerario culturale promosso dall’Associazione Roccamaris APS di Campofelice di Roccella. L’iniziativa, articolata in cinque appuntamenti, si propone. 🔗 Palermotoday.it - Parte dalla Roccella il percorso culturale "Madonie territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli" Prenderà il via sabato 3 maggio 2025 al Castello di(PA) il ciclo di incontri “datra i”, l'itinerariopromosso dall’Associazione Roccamaris APS di Campofelice di. L’iniziativa, articolata in cinque appuntamenti, si propone. 🔗 Palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Meloni: “Il reato di femminicidio un passo avanti a tutela delle donne vittime di violenza”. Roccella: “Mutamento culturale”. La Lega muta - Tutti favorevoli, con qualche distinguo e precisazione. L’introduzione del reato di femminicidio – previsto dal disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri – mette quasi totalmente d’accordo maggioranza e opposizione. Esultano, ovviamente, la premier Giorgia Meloni, i ministri e buona parte del centrodestra. Non disdegnano anche nel centrosinistra, con Pd e M5s che mettono alcuni puntini sulle “i” ricordando come si tratti di una “presa d’atto” dell’esistenza del fenomeno dopo averne negato l’esistenza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cesenalab, parte il percorso 'Rocker', sette startup pronte all'incubazione e sette all'accelerazione - Si è tenuta a Cesenalab la giornata inaugurale del percorso Rocker, iniziativa dedicata a supportare l’innovazione e l’incubazione d’impresa in Emilia-Romagna, legata al bando regionale per lo sviluppo di incubatori e acceleratori di startup. Il progetto, realizzato in collaborazione con partner... 🔗cesenatoday.it

Il «4+2» piace agli studenti: il percorso parte in sette scuole bergamasche - ISTRUZIONE. Gli iscritti ci sono, indirizzi attivati negli istituti Locatelli, Natta, Ambiveri, Marconi, Oberdan, Einaudi e Sonzogni. «Legami con le aziende». 🔗ecodibergamo.it

Se ne parla anche su altri siti

Le Madonie, territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli”: ciclo di incontri al Castello di Roccella; “Dal Mito al Meta”: il cinema entra in classe all’Istituto “Mazzone” di Roccella Jonica; Perché la guerra? a Roccella Jonica tre giornate di confronto su conflitti, ecologia e migrazioni; Il Rov Pluto controlla i fondali fra Riace e Roccella in cerca di tesori sommersi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Parte da Roccella l’itinerario “Madonie territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli” - Prenderà il via sabato 3 maggio 2025 al Castello di Roccella (PA) il ciclo di incontri “Madonie territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli”, l’itinerario culturale promosso dall’Associazione Rocca ... 🔗blogsicilia.it