Parolin prossimo Papa? Zaia | Come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma

Parolin, 7oenne veneto di Schiavon e diplomatico di lungo corso, il successore di Papa Francesco? E il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ne sarebbe felice? "È Come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma, cosa vuole che le dica", ha risposto il governatore a "Dritto e rovescio". "Anche questa volta i cardinali, sono sicuro, sceglieranno il Papa che saprà essere interprete del sentimento del proprio gregge, sarà il pastore che ci servirà", ha poi aggiunto in diretta su Rete 4. In effetti quello di Parolin è uno dei nomi che più rimbalzano sui giornali e sui media quando si parla del Conclave, del futuro Pontefice e della linea forse tracciata da Jorge Mario Bergoglio, che ha nominato buona parte dei cardinali destinati a blindarsi nella Cappella Sistina. 🔗 Iltempo.it - Parolin prossimo Papa? Zaia: "Come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma"

L’uomo di Trump in Italia e il prossimo Papa: «Deve essere italiano. Parolin è il migliore» - Paolo Zampolli è l’inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che il prossimo Papa «deve essere italiano». E che «Sua Eminenza il cardinale Parolin, che ho incontrato tante volte, sarebbe un Papa fantastico: primo perché italiano, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona migliore». Zampolli, che all’inizio doveva assistere Trump soltanto per l’Italia, per anni ha mantenuto una corrispondenza con Papa Francesco. 🔗open.online

Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo - Le recenti valutazioni dei principali operatori britannici nel settore delle scommesse evidenziano una crescente fiducia nei confronti di Pietro Parolin quale possibile successore di papa Francesco. Attualmente, la quotazione attribuita al Segretario di Stato vaticano si attesta a 3,25 presso William Hill, consolidando la sua posizione di principale favorito. Le dinamiche delle quote tra i […] L'articolo Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Chi sarà il prossimo Papa? In pole Parolin e Tagle, ma a sorpresa spunta Erdo - (Adnkronos) – Pietro Parolin rafforza la posizione di favorito dei bookmaker inglesi come successore di papa Francesco: la quota sul Segretario di Stato vaticano è adesso 3,25 su William Hill. Perde terreno, rispetto alle prime ore dopo la scomparsa di Bergoglio, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, la cui quotazione è salita da 2,75 a […] L'articolo Chi sarà il prossimo Papa? In pole Parolin e Tagle, ma a sorpresa spunta Erdo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Verso il conclave il 7 maggio: le news - Ecco il piano sicurezza in vista del 7 maggio con quattromila agenti in campo: “Imponente come quello dei funerali” ... 🔗repubblica.it

Da Parolin a Zuppi: i cardinali favoriti in conclave per diventare il prossimo Papa - Il conclave inizia il 7 maggio. Dei 133 che parteciperanno, alcuni sono considerati più "papabili" di altri. Ecco una lista dei nomi principali e cenni della loro storia personale e della carriera ecc ... 🔗msn.com

Il Cardinale Parolin parla già da papa: "Solo la misericordia spegne i fuochi di odio" - Durante la messa del secondo giorno dei Novendiali, il Cardinale Parolin ha voluto ricordare a fedeli e non l'alto esempio morale della figura di Francesco e il suo impegno a favore dei giovani: parol ... 🔗tag24.it