Parolin ha avuto un malore | la Santa Sede smentisce gli ultimi veleni sul cardinale che entra Papa

cardinale Pietro Parolin durante i lavori delle Congregazioni generali. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico. Una smentita che arriva meno di cinque giorni dall’inizio del Conclave e rende l’idea di quali e quanti veleni regnino nei sacri Palazzi alla vigilia della scelta del successore di Bergoglio.Parolin non ha avuto un malore: smentiti i gossip sul candidato PapaNon è un mistero che tra i Papabili al primo posto spicchi proprio il 70enne porporato vicentino, che viene dato preferito anche tra i bookmakers. Secondo i betting analyst britannici resta ancora Parolin in più quotato alla successione di Papa Francesco a 3,50 volte la posta. 🔗 Secoloditalia.it - “Parolin ha avuto un malore”: la Santa Sede smentisce gli ultimi veleni sul cardinale che entra Papa Non c’è stato alcun problema legato all’ex segretario di Stato,Pietrodurante i lavori delle Congregazioni generali. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala stampa della, Matteo Bruni. Ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico. Una smentita che arriva meno di cinque giorni dall’inizio del Conclave e rende l’idea di quali e quantiregnino nei sacri Palazzi alla vigilia della scelta del successore di Bergoglio.non haun: smentiti i gossip sul candidatoNon è un mistero che tra ibili al primo posto spicchi proprio il 70enne porporato vicentino, che viene dato preferito anche tra i bookmakers. Secondo i betting analyst britannici resta ancorain più quotato alla successione diFrancesco a 3,50 volte la posta. 🔗 Secoloditalia.it

Il cardinale Parolin ha avuto un malore: era il principale candidato come nuovo papa - Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Il Cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione ed è stato assistito da un'équipe... 🔗today.it

Verso il Conclave, sito americano: «Malore per Parolin». Ma la notizia è falsa; Voci sul malore di Parolin: la Santa Sede smentisce; Parolin ha avuto un malore: la Santa Sede smentisce gli ultimi veleni sul cardinale che entra Papa; Bruni smentisce il malore di Parolin.

Conclave, portavoce Vaticano: "Nessun malore per Parolin" - (Adnkronos) - Non c'è stato "nessun" malore per il cardinale Pietro Parolin. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha così smentito le voci che erano circolate ieri a proposito di un malore che avr ... 🔗msn.com

Bruni smentisce il malore di Parolin - Il direttore della Sala Stampa ha detto che il già segretario di Stato sta bene e non c'è stato nessun intervento medico. Confermata l'assenza di due cardinali per motivi di salute: Canizares e Njue ... 🔗msn.com

"Parolin è svenuto, un problema di pressione". Il Vaticano smentisce - "Non è vero" che sia verificato alcun tipo di incidente di salute con il cardinale Pietro Parolin né è stato dunque necessario alcun intervento di medici: lo ha detto il direttore della sala stampa de ... 🔗huffingtonpost.it