Parola d’ordine | Misericordia Lo straordinario seppur breve pontificato di Francesco I

Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo: umiltà, Misericordia e coraggio al servizio degli ultimiEra il marzo del 2013 quando, dopo quattro fumare nere, finalmente il popolo cattolico ebbe la sua nuova guida, dopo le dimissioni a sorpresa di Benedetto XVI. Un nuovo papa che, come egli stesso ebbe a dire, i cardinali del conclave erano andati a prendere “alla fine del mondo”. Jorge Mario Bergoglio viene eletto nel momento in cui la Chiesa di Roma attraversa un momento di crisi dovuto alla serie di scandali che l’avevano interessata da un anno, concernenti le indiscrezioni sulle lotte di potere e sulla Banca Vaticana.Bergoglio si pose immediatamente come elemento di rottura con i precedenti pontefici: non aveva studiato in università pontificie, non era un diplomatico del Vaticano, né aveva mai avuto incarichi in curia; aveva, invece, cominciato come docente di letteratura e psicologia in Argentina, fino alla sua nomina prima a vescovo, poi a cardinale nel 2001. 🔗 , il papa venuto dalla fine del mondo: umiltà,e coraggio al servizio degli ultimiEra il marzo del 2013 quando, dopo quattro fumare nere, finalmente il popolo cattolico ebbe la sua nuova guida, dopo le dimissioni a sorpresa di Benedetto XVI. Un nuovo papa che, come egli stesso ebbe a dire, i cardinali del conclave erano andati a prendere “alla fine del mondo”. Jorge Mario Bergoglio viene eletto nel momento in cui la Chiesa di Roma attraversa un momento di crisi dovuto alla serie di scandali che l’avevano interessata da un anno, concernenti le indiscrezioni sulle lotte di potere e sulla Banca Vaticana.Bergoglio si pose immediatamente come elemento di rottura con i precedenti pontefici: non aveva studiato in università pontificie, non era un diplomatico del Vaticano, né aveva mai avuto incarichi in curia; aveva, invece, cominciato come docente di letteratura e psicologia in Argentina, fino alla sua nomina prima a vescovo, poi a cardinale nel 2001. 🔗 Puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Cernusco conquista il podio: "Realizzato un grande sogno". Parola d’ordine: niente barriere - Un congresso a Genova fra le capitali europee dello sport ha visto Cernusco brillare. La città è la sola a dover declinare il tema sull’inclusione e sul volontariato nel 2025. Un cammino cominciato tanto tempo fa per volere del sindaco Ermanno Zacchetti, morto a luglio di cancro. Ieri, in Municipio, la presentazione ufficiale degli eventi che cercheranno di portare il tema nelle scuole, nelle associazioni, nelle case, per le strade, ovunque. 🔗ilgiorno.it

Inter-Genoa, parola d’ordine ‘concentrazione’. La carica di Inzaghi – TS - Inter-Genoa si disputerà stasera 22 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri sanno l’importanza capitale di un match che non possono minimamente permettersi di sbagliare, in vista dello scontro diretto con il Napoli in Serie A. LA SFIDA – Inter-Genoa è un match dal peso specifico estremamente rilevante, stante l’esigenza per i nerazzurri di non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista. 🔗inter-news.it

Parola d’ordine ’Accessibilità’ - di Cristiano Consorti In un mondo moderno come quello in cui viviamo ed in cui la tecnologia aiuta e non poco, a volte c’è il rischio di rimanere comunque imbrigliati nelle maglie della burocrazia. E quando moduli, richieste, attese e continui passaggi richiesti dagli Enti riguardano esigenze indispensabili come l’ottenimento della certificazione di una disabilità, si ha quasi un senso di impotenza. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Parola d’ordine: Misericordia. Lo straordinario, seppur breve, pontificato di Francesco I; Giubileo persone con disabilità. Borgo Guanella: “Alla conquista della Porta Santa per essere abbracciati da Gesù”; Cent’anni sulla carta d’identità, 72 come veterinario: festa per Francesco Misericordia; Papa Francesco è morto: è stato il Papa della misericordia che «ha aperto processi». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parole del giorno. 'Guardando con amore e scegliendo' - "Miserando atque eligendo" è il motto scelto da Papa Francesco, che significa "guardando con amore e scegliendo" e che riflette la sua visione della misericordia di Dio e della sua chiamata al ... 🔗ansa.it