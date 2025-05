Parma grave donna accoltellata dal marito davanti ai figli | lui scappa e si schianta con l’auto

Una donna è stata aggredita e accoltellata dal marito oggi a San Secondo, comune della bassa parmense, in Borgo Bertani. L'uomo si è poi messo alla guida della propria auto nel tentativo di fuggire, prima di finire coinvolto in un grave incidente all'altezza di un distributore di carburante.

