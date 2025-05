Parma donna accoltellata dal marito è grave l’uomo morto in un incidente stradale dopo la fuga - VIDEO

dopo aver accoltellato la moglie, l'uomo si è scontrato con la sua auto contro un furgone ed è morto A San Secondo Parmense, in provincia di Parma, una donna è stata accoltellata dal marito e le sue condizioni sono gravi. I figli hanno dato l'allarme, scappando fuori di casa e gridando aiuto. 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Parma, donna accoltellata dal marito, è grave, l’uomo morto in un incidente stradale dopo la fuga - VIDEO aver accoltellato la moglie, l'uomo si è scontrato con la sua auto contro un furgone ed èA San Secondo Parmense, in provincia di, unaè statadale le sue condizioni sono gravi. I figli hanno dato l'allarme, scappando fuori di casa e gridando aiuto. 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Parma, donna accoltellata: il marito fugge e muore in un incidente stradale - Nella mattinata del 2 maggio a San Secondo Parmense, nella zona di borgo Bertani, una donna di origine nordafricana è stata accoltellata durante una violenta lite avvenuta all’interno della propria abitazione. Le ferite, riportate al collo, all’avambraccio e al torace, hanno causato gravi emorragie, tanto che la vittima è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata in rianimazione. 🔗lettera43.it

