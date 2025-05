Parma | accoltella la moglie in casa e muore in un incidente durante la fuga

Parma: accoltella la moglie in casa e muore in un incidente durante la fuga proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Parma: accoltella la moglie in casa e muore in un incidente durante la fuga E' cosciente ma in gravi condizioni per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e toraceL'articololainin unlaproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Parma, accoltella la moglie in casa e fugge, poi muore in un incidente stradale: “I figli piccoli hanno lanciato l’allarme” - Accoltella la moglie in casa, poi fugge a bordo della sua auto e muore in un incidente stradale: è quanto avvenuto a San Secondo, comune della provincia di Parma. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati i figli della coppia, di 6 e 8 anni, a dare l’allarme dopo la violenta aggressione subita dalla madre. I due sono usciti di casa gridando aiuto e attirando l’attenzione di una vicina, che ha ha chiamato i soccorsi. 🔗tpi.it

Parma, accoltella la moglie in casa e fugge: poi viene coinvolto in un incidente stradale - I colpi al collo, al torace e all'avambraccio: a chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa allertata dalle urla dei bambini 🔗xml2.corriere.it

Parma, accoltella la moglie in casa e fugge: poi muore in un incidente stradale - I colpi al collo, al torace e all'avambraccio: a chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa allertata dalle urla dei bambini 🔗xml2.corriere.it

Accoltella la moglie (con i bambini in casa) e poi si schianta in auto e muore - È successo a San Secondo, in provincia di Parma: i due figli della coppia erano in casa e sono usciti di casa gridando e chiedendo aiuto. Così è partito l'allarme ... 🔗dire.it

Accoltella la moglie in casa, scappa e muore in un incidente): i bambini della coppia urlano e danno l'allarme. Lei è grave - PARMA - Donna accoltellata dal marito in casa: è cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna ... 🔗msn.com

Accoltella la moglie in casa e fugge, poi muore in un incidente stradale - A San Secondo Parmense, uomo accoltella la moglie e muore fuggendo in auto: a dare l’allarme, i figli piccoli della coppia. 🔗blitzquotidiano.it