Parma, accoltella la moglie e tenta la fuga: l'uomo muore in un incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo a San Secondo, un comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Parma. Sono stati i due figli più piccoli di 6 e 8 anni a dare l'allarme dopo la lite tra i genitori.

Parma, accoltella moglie e scappa in auto: morto in incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani. La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. 🔗lapresse.it

