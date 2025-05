Parma accoltella la moglie e scappa Poi muore in un incidente

accoltella la moglie e scappa, poi muore in un incidente. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I primi a dare l’allarme i figli, che avrebbero assistito all’aggressione della madre. Servizio di Alessio Orlandi. Parma, accoltella la moglie e scappa. Poi muore in un incidente TG2000. 🔗 Tv2000.it - Parma, accoltella la moglie e scappa. Poi muore in un incidente la, poiin un. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di. I primi a dare l’allarme i figli, che avrebbero assistito all’aggressione della madre. Servizio di Alessio Orlandi.la. Poiin unTG2000. 🔗 Tv2000.it

Parma, accoltella moglie e scappa in auto: morto in incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani. La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. 🔗lapresse.it

Parma, accoltella la moglie e scappa: l’allarme dato dai figli - L’uomo, nel tentativo di fuggire, sarebbe rimasto vittima di un grave incidente. Il dramma a San Secondo Parmense 🔗ilgiornale.it

Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa. I piccoli urlano «aiuto» per strada: caccia all’uomo vicino a Parma - Una donna è stata accoltellata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli, che sono scappati fuori di casa e hanno urlato chiedendo aiuto. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. L’aggressione e la fuga: come sta la vittima Il marito della vittima è scappato dopo l’aggressione ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. 🔗open.online

