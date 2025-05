Parma accoltella la moglie e scappa Poi muore in un frontale L' allarme dei figli

frontale con un furgone l'uomo che questa mattina, poco prima delle 9, ha accoltellato la moglie a San Secondo Parmense, costringendola a un ricovero in condizioni critiche presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma. Il decesso dell'aggressore è avvenuto dopo che l'uomo si è schiantato con la propria auto mentre tentava la fuga, in prossimità di un distributore di benzina vicino al ponte sul fiume Taro. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, l'uomo avrebbe imboccato a tutta velocità la strada provinciale in direzione Ronco Campo Canneto, invadendo la corsia di marcia di senso opposto e provocando un incidente che gli è costato la vita. Pochi minuti prima erano stati i figli della donna ad avvisare il vicinato dell'aggressione subita dalla madre, scendendo in strada e chiedendo aiuto ai residenti della zona, che hanno subito avvisato le forze dell'ordine.

