Parma accoltella la moglie e muore in un incidente d’auto | l’allarme lanciato dai figli piccoli

Parma, la 48enne tunisina accoltellata la mattina di venerdì 2 maggio in casa a San Secondo Parmense dal marito connazionale. Il marito della donna è morto poco dopo in un frontale d'auto sulla vicina provinciale in una dinamica che è ancora da chiarire. Si chiamava Dhahri Abdelhakim e lavorava in una ditta edile di Roccabianca. La coppia ha 4 figli. 'Aiuto, la mamma sta male'Le condizioni della donna sono gravi. Sarebbe stata colpita diverse volte anche al collo, oltre che in altre parti del corpo. Nell'abitazione, luogo dell'aggressione, stanno effettuando i rilievi i carabinieri, il Nucleo investigativo di Parma e i militari della stazione di Fidenza.

