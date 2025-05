Parlate di mafia a Genova | la campagna di Wikimafia rivolta ai candidati alle elezioni comunali

Parlate di mafia". Wikimafia rilancia l'appello del giudice Paolo Borsellino per una nuova edizione della call to action rivolta, questa volta, ai candidati a Genova. In vista delle elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, infatti, l'associazione – fonda da Pierpaolo Farina – si rivolge a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindacoa, consiglierea comunale, presidente di Municipio e consiglierea municipale per aderire a "Parlate di mafia a Genova", assumendosi pubblicamente una serie di impegni per i prossimi cinque anni, mettendo al centro della propria campagna elettorale il tema della lotta alla mafia."La ragione di questa nostra campagna di sensibilizzazione – scrive Wikimafia – risiede nel fatto che il tema tiene raramente banco nel dibattito politico e sui media tradizionali, se non agli anniversari delle Stragi.

