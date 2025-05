Parla la maestra accusata di aver tirato uno schiaffo a un bambino a Torino | Non ho mai alzato le mani

alzato le mani”. Tramite il suo avvocato Giuseppe Pipitone, la maestra della scuola Luxemburg di via degli Abeti a Torino smentisce così le accuse dei genitori di un allievo della materna, che sostengono abbia. 🔗 Torinotoday.it - Parla la maestra accusata di aver tirato uno schiaffo a un bambino a Torino: “Non ho mai alzato le mani” “La lite è stata tra due bambini che si prendevano a schiaffi e l’insegnante non ha maile”. Tramite il suo avvocato Giuseppe Pipitone, ladella scuola Luxemburg di via degli Abeti asmentisce così le accuse dei genitori di un allievo della materna, che sostengono abbia. 🔗 Torinotoday.it

Su altri siti se ne discute

Maysoon Majidi, parla l’attivista curdo-iraniana assolta a Crotone: “Solo dopo 3 mesi ho saputo di cosa ero accusata” - “Potrebbe sembrare anche divertente se non fosse una tragedia“. Esordisce così, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, Maysoon Majidi, l’attivista e artista curdo-iraniana da poco scarcerata dal tribunale di Crotone e assolta dall’accusa di essere una scafista. “I primissimi giorni, io ero talmente confusa che non capivo se ero in Italia o in un altro Paese, non sapevo se mio fratello con il quale ho intrapreso il viaggio, si trovava in carcere come me oppure no”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nei guai la “milf più amata d’Italia”: chi è la star di film per adulti accusata di aver evaso 110mila euro (video) - La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ferrara ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una nota attrice di film porno, attualmente digital content creator per adulti della provincia ferrarese, operante sui siti Onlyfans e Mondo Cam Girls: l’attrice, che sul suo sito si presenta come “la milf più amata d’Italia” è Roberta Farnese, già ospite de La Zanzara. A seguito di una serie di accertamenti i militari hanno rilevato compensi per 110mila euro ottenuti tra il 2018 e il 2023 e mai dichiarati. 🔗secoloditalia.it

Accusata di aver strozzato il padre, fermata una donna a Foligno. L’allarme dato dal medico - Foligno (Perugia), 30 marzo 2025 – Una donna di 43 anni è stata fermata dai carabinieri a Foligno perché ritenuta responsabile di omicidio aggravato del padre settantacinquenne convivente. Dagli accertamenti medico legali è emerso che l'uomo è stato strozzato. L'indagine è stata condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. La morte del padre era stata segnalata il 14 marzo scorso proprio dalla figlia. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parla la maestra accusata di aver tirato uno schiaffo a un bambino: “Non ho mai alzato le mani”; Torino Falchera, la denuncia di una famiglia: La maestra ha mollato un violento schiaffo a nostro figlio; Insegnante accusata di molestie sessuali, la mamma di una vittima: Mio figlio ha gli incubi; Anna Lucia Cecere, l'ex maestra accusata dal fratello di avere ucciso Nada Cella: «Ma io non lo conosco». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parla la maestra accusata di aver tirato uno schiaffo a un bambino a Torino: “Non ho mai alzato le mani” - Tramite il suo avvocato, sostiene di essere lei vittima di una “brutale e gratuita aggressione” ... 🔗torinotoday.it

Il video dell’arresto di una maestra accusata di aver fatto sesso con uno studente di 15 anni - Una maestra di una scuola in Illinois, Stati Uniti, è stata arrestata con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con un suo studente 15enne. Nel video il momento in cui la polizia la ... 🔗blitzquotidiano.it

Elena Maraga, parla la maestra licenziata per Onlyfans: “Vado avanti per la mia strada” - Dopo il licenziamento per “giusta causa” da una scuola cattolica di Treviso, la 29enne Elena Maraga annuncia battaglia legale: "Accettarlo sarebbe farmi calpestare due volte". Intanto, il suo profilo ... 🔗panorama.it