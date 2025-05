Pardo ipotizza | Il Napoli può mandare un messaggio a Inzaghi

Pardo sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter. Il giornalista si riferisce agli azzurri e all'eventuale messaggio chiaro verso Inzaghi.

Pierluigi Pardo a Tutti Convocati si esprime sul prossimo weekend di Serie A che vede l'Inter col Verona e il Napoli a Lecce: «Se il Napoli vince a Lecce, cosa non facile, si porta a +6 prima di Inter-Verona. E dà un messaggio a Inzaghi, facendogli capire di occuparsi solo della Champions League. Se non dovesse vincere allora facciamo altri ragionamenti. Insomma, da Lecce-Napoli passa tutta la stagione».

