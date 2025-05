Parcheggi l’odissea dell’edicolante Gloria | Io esclusa dalle Zcs fiorentine devo pagare per poter lavorare

Gloria Gucci, titolare de “La Giornalaia” in via Luigi Lanzi nel Quartiere 5. Lei, come molti lavoratori, abita fuori Firenze e si trova ora a dover registrare. 🔗 Firenzetoday.it - Parcheggi, l’odissea dell’edicolante Gloria: “Io esclusa dalle Zcs fiorentine, devo pagare per poter lavorare” “Lavoro a Firenze ma non sono residente e le nuove zone a controllo sosta (zcs) di residenza mi mettono in seria difficoltà”. A parlare èGucci, titolare de “La Giornalaia” in via Luigi Lanzi nel Quartiere 5. Lei, come molti lavoratori, abita fuori Firenze e si trova ora a dover registrare. 🔗 Firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Parcheggi a pagamento nel mirino: "Serve più chiarezza sulle tariffe". É l’appello dell’opposizione - MONTE ARGENTARIO"Chiediamo chiarezza sulle tariffe dei parcheggi con le strisce blu". Un’interrogazione è stata inviata da parte del gruppo consiliare di minoranza Per l’Argentario alla giunta comunale, su un argomento che in questi giorni è di forte attualità, dopo l’ingresso alla gestione del servizio da parte dell’azienda speciale del Comune ’Argentario Mobilità e Ambiente’. Gli aumenti sulle tariffe fanno storcere il naso al gruppo guidato dal capogruppo Marco Nieto. 🔗lanazione.it

Nuovi parcheggi a prezzi agevolati per i dipendenti dell'ospedale Maggiore - Dopo le polemiche degli scorsi mesi sulla scadenza della convenzione per i parcheggi a prezzi agevolati sull'Allea per i dipendenti dell'ospedale Maggiore, arriva un nuovo accordo. Il Comune di Novara ha infatti sottoscritto una nuova convenzione con i gestori del parcheggio di viale Verdi... 🔗novaratoday.it

Fine dell'odissea degli astronauti sulla Iss: dopo 9 mesi la capsula di Musk li riporta a casa - Barry Wilmore e Sunita Williams sarebbero dovuti restare sulla stazione solo per 10 giorni, ma per un problema tecnico non sono potuti tornare fino ad ora 🔗ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Parcheggi, l’odissea dell’edicolante Gloria: “Io esclusa dalle Zcs fiorentine, devo pagare per poter lavorare”. 🔗Su questo argomento da altre fonti