litorale flegreo: fino a tarda notte le auto sono rimaste bloccate in un traffico indiavolato, un vero e proprio sequestro di persona. Sulla questione è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, pubblicando i video inviati dai bagnanti i . Paralisi del traffico sul litorale flegreo fino a tarda notte Il Blog di Giò. 🔗 Ieri, primo maggio, giornata da dimenticare per chi ha deciso di trascorrere la Festa del Lavoro sulle auto sono rimaste bloccate in unindiavolato, un vero e proprio sequestro di persona. Sulla questione è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, pubblicando i video inviati dai bagnanti i .delsulIl Blog di Giò. 🔗 Ilblogdigio.it

Come cambia il traffico per Cosmoprof 2025: obiettivo evitare la paralisi - Bologna, 19 marzo 2025 – Il Cosmoprof è ormai alle porte e Bologna sarà invasa come da tradizione da migliaia di visitatori. L’inizio della kermesse è giovedì 20 e terminerà domenica 23. Come tutti gli anni cambierà la viabilità visto che in particolare la zona Fiera sarà molto congestionata. Il Comune è corso ai ripari con un tavolo tecnico: ecco le modifiche studiate per migliorare la circolazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

