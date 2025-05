Papilloma virus obiettivo copertura vaccinale al 90%

Papilloma virus. Il racconto si sviluppa lungo un percorso emotivo, che unisce il dolore dell'esperienza alla speranza offerta dalla prevenzione. Il messaggio finale è chiaro: vaccinarsi può salvare la vita. È questo il senso del brano rap "Proteggi il domani", che affronta il tema della prevenzione vaccinale contro il Papillomavirus, realizzato da studenti e studentesse di scuole delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Piemonte. Il progetto è nato all'interno del programma europeo PartnERrship to Contrast HPV, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre il progetto ha promosso una sperimentazione pilota in tre regioni italiane – Calabria, Campania e Puglia – per introdurre la vaccinazione anti-HPV direttamente nelle scuole.

Papilloma Virus, i falsi miti che ancora ostacolano la prevenzione dell'infezione sessualmente trasmessa più diffusa - L'HPV può determinare diverse forme tumorali: dal cancro della cervice uterina a quello orofaringeo. La prevenzione è fondamentale ma ancora troppo spesso ostacolata da credenze erronee. Con l’aiuto della Professoressa Caterina Rizzo, Ordinaria di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Pisa, abbiamo cercato di fare chiarezza sui falsi miti più comuni 🔗vanityfair.it

Emilia-Romagna, la torre dell’Assemblea legislativa si illumina di viola per la Giornata della lotta al papilloma virus - BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa sera la torre dell’Assemblea legislativa si illumina di viola in occasione della Giornata mondiale di lotta al papilloma virus Hpv. Il 4 marzo di ogni anno, ricorre la Giornata mondiale contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano), responsabile di una fra le più diffuse infezioni a trasmissione sessuale sia nella popolazione femminile sia in quella maschile, che può essere contratta anche per contatto con superfici contaminate o può essere trasmessa, durante il parto, da madre a neonato. 🔗unlimitednews.it

Lotta al Papilloma Virus, organizzato l'open day vaccinale nei centri Ast della provincia di Ancona - Il 4 marzo ricorre la giornata mondiale per la lotta al papillomavirus (HPV). La giornata mondiale è stata istituita nel 2018 per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione anti-HPV e la prevenzione delle malattie HPV correlate. L'infezione da HPV è infatti la più comune... 🔗anconatoday.it

