Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al Salone Internazionale DEL Libro DI Torino – XXXVII edizione15 – 19 maggio 2025Lingotto Fiere – TorinoPARTECIPA AI NOSTRI INCONTRIGiovedì 15 maggio, ore 17:00 Sala AzzurraCasa Bianca-Italia. La corruzione dell’informazione di uno Stato satelliteAlessandro Orsini Orsini mette a nudo il modo in cui i conduttori televisivi e radiofonici più famosi d’Italia, e i loro colleghi della grande stampa, disinformano i cittadini sulla politica Internazionale per compiacere il potere politico. La società giornalistica italiana dichiara di essere libera di dire tutto quel che vuole. Orsini, richiamandosi al metodo del sospetto di Marx, Nietzsche e Freud, sospetta che non sia vero.Giovedì 15 maggio, ore 17. 🔗 , la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e, il mensile d’inchiesta alDELDI– XXXVII edizione15 – 19 maggioLingotto Fiere –PARTECIPA AI NOSTRI INCONTRIGiovedì 15 maggio, ore 17:00 Sala AzzurraCasa Bianca-Italia. La corruzione dell’informazione di uno Stato satelliteAlessandro Orsini Orsini mette a nudo il modo in cui i conduttori televisivi e radiofonici più famosi d’Italia, e i loro colleghi della grande stampa, disinformano i cittadini sulla politicaper compiacere il potere politico. La società giornalistica italiana dichiara di essere libera di dire tutto quel che vuole. Orsini, richiamandosi al metodo del sospetto di Marx, Nietzsche e Freud, sospetta che non sia vero.Giovedì 15 maggio, ore 17. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Loro Piana e Dimoremilano al Salone del Mobile 2025: eleganza e innovazione alla Design Week - Per la Milano Design Week 2025, Loro Piana e Dimoremilano uniscono le forze per la prima volta con "La Prima Notte di Quiete", un'installazione che fonde design, arte e l'eccellenza storica dei tessuti Loro Piana. L'installazione, che si terrà nel Cortile della Seta, sede della Maison, ricrea... 🔗milanotoday.it

Salone fra voglia di futuro e dazi: "Ma è una vetrina internazionale" - Il Salone del Mobile non è solo una piattaforma globale, internazionale di design, ma è anche un contenitore di piccole e grandi storie. Di scelte, non sempre facili da fare se si è una realtà artigianale con ambizioni planetarie. Così in questa edizione, la 63esima, che si consuma in un clima di incertezza economica per via dei dazi, con più di duemila espositori, c’è chi prende decisioni coraggiose. 🔗ilgiorno.it

Chiara Ferragni “copia” Lucio Corsi, i look in pelle al Salone del Mobile 2025 - Dopo un inverno alquanto burrascoso, che l’ha vista destreggiarsi con difficoltà fra gli strascichi del “Pandoro-gate” e gli ingombrati gossip ad accostarla ancora a Fedez, Chiara Ferragni sembra aver finalmente ripreso in mano la propria vita: lo testimonia l’ampio e sincero sorriso con cui la Regina delle Influencer ha scelto di introdurre il suo ultimo carosello su Instagram, l’accessorio senza dubbio più bello e prezioso tra quelli in suo possesso. 🔗dilei.it

Cosa riportano altre fonti

Renault 5 E-Tech e la gemella Alpine A290 vincono il premio Auto dell’Anno 2025; Paper First al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 con Orsini, Lucarelli e Travaglio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media