Ilrestodelcarlino.it - “Papà mi picchia”. La ragazzina lo confida all’insegnante e il 48enne viene allontanato da casa

Bologna, 2 maggio 2025 –le percosse subite dal padre:straniero colpito da misura cautelare nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. I carabinieri del Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti deldel Bangladesh, operaio, noto alle forze dell’ordine.Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri, a seguito della querela presentata dalla vittima, ex moglie, una 39enne, anch’essa del Bangladesh. 🔗 Ilrestodelcarlino.it