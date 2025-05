Papa Francesco qualche sinistrino voleva mettermi il cappio al collo

qualche sinistrino che voleva mettermi il cappio al collo". Con queste parole Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì di Pasqua, ricordava a Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e biografo di Bergoglio, quanto accaduto una quindicina di anni fa, in Argentina, prima di diventare Pontefice succedendo a Benedetto XVI. All'epoca Bergoglio era cardinale e vescovo di Buenos Aires e finì al centro di una pesante accusa: collaborazionismo con il regime fascista di Videla che aveva insanguinato l'Argentina a cavallo di Anni Settanta e Ottanta. Marchese Ragona, intervistato dal Corriere della Sera, ricorda che durante i colloqui per realizzare la biografia Life: La mia storia nella Storia (HarperCollins), Francesco si mostrò commosso proprio parlando di quegli anni: "Un genocidio generazionale.

