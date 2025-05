Papa Francesco la notizia sul suo smartphone | cosa si scopre

Papa Francesco, il primo pontefice dell'era digitale, si apre per il Vaticano una questione senza precedenti: che fine faranno i suoi dispositivi tecnologici personali? Dallo smartphone al tablet, fino al pc, Bergoglio è stato il primo Papa a servirsi della tecnologia in modo diretto e quotidiano, lasciando un'eredità fatta non solo di parole, ma anche di dati. (Continua dopo le foto)Leggi anche: "Macabro". Polemiche dopo l'esibizione al concerto del Primo Maggio: cos'è successoLeggi anche: Caso Paganelli, la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del maritoIl primo Papa con lo smartphone in tascaPapa Francesco è stato il primo pontefice a possedere uno smartphone personale e a usarlo – con discrezione ma senza nasconderlo – durante i suoi 12 anni di pontificato.

