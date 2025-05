Papa Francesco con il giubbotto salvagente e il piccolo Alan Kurdi ai suoi piedi | il murale apparso sui muri della Caritas a Milano

Un murale firmato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo è comparso a Milano, sui muri esterni della sede della Caritas Ambrosiana. L'opera, intitolata "Franciscus – The Hope", rende omaggio alla figura di Papa Francesco, scomparso di recente. Il dipinto raffigura il Pontefice con indosso un saio francescano, simbolo di povertà, sopra al quale porta un giubbotto di salvataggio arancione, richiamo diretto alla crisi migratoria nel Mediterraneo. Ai suoi piedi è rappresentato il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, bambino siriano divenuto simbolo di quella tragedia.In una nota diffusa dall'artista, l'immagine viene definita "dura ma necessaria" e paragonata a una "Pietà contemporanea", in cui Papa Francesco accoglie il bambino "come Maria il Figlio". L'opera intende rappresentare il Papa come "ponte tra l'umano e il sacro, protettore degli ultimi e testimone silenzioso del dolore del mondo".

