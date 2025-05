Papa Francesco a Milano un murale con il piccolo migrante morto

Milano, sui muri della Caritas Ambrosiana, ha preso forma una nuova icona del nostro tempo: "Franciscus - The Hope", il murale firmato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, che rende omaggio alla figura di Papa Francesco, recentemente scomparso. "Papa Francesco - rende noto l'autore - è ritratto con il saio francescano, emblema della povertà e della rinuncia, e un giubbotto di salvataggio arancione, simbolo di speranza per i migranti che attraversano il mare. Ai suoi piedi, il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano diventato simbolo globale della tragedia migratoria". L'immagine è definita "dura ma necessaria": tipica dello stile Palombo che non lascia mai spazio all'indifferenza: "Come una Pietà contemporanea, Papa Francesco accoglie il corpo del piccolo Alan Kurdi come Maria il Figlio: un'icona urbana che eleva la compassione al rango di gesto sacro, Francesco si fa ponte tra l'umano e il sacro, protettore degli ultimi e testimone silenzioso del dolore del mondo".

Il murale dedicato a Papa Francesco in un piccolo villaggio del Portogallo - Un murale ispirato a una visita e a un incontro con il Pontefice in Vaticano a gennaio è stato inaugurato nel villaggio di Pondence, nel nord-est del Portogallo. Poiché la salute di Papa Francesco continua a destare preoccupazione tra i cattolici di tutto il mondo, i Caretos portoghesi (personaggi mascherati vestiti con frange colorate e sonagli rumorosi) hanno reso il loro personale omaggio al Santo Padre con quest’opera. 🔗lapresse.it

La messa per papa Francesco in Duomo a Milano: tutte le informazioni - Una messa per ricordare papa Francesco si terrà martedì pomeriggio alle 17.30 nel Duomo di Milano. La celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini. Ne dà notizia la diocesi ambrosiana. Ecco la dichiarazione dell’arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, metropolita di Lombardia... 🔗milanotoday.it

Funerali di Papa Francesco, da Milano in 7mila per le esequie - Sabato 26 aprile è il giorno dei funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. La cerimonia è prevista alle 10 a Roma, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Da Milano sono giunti nella capitale 7mila ragazzi. Saranno presenti anche l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e due... 🔗milanotoday.it

