Paolo Lorenzi convinto delle possibilità di Lorenzo Musetti | Credo che la sua scalata sia appena iniziata

Lorenzo Musetti sarà in campo quest'oggi a Madrid per affrontare nella semifinale del Masters1000 il britannico Jack Draper (n.5 del seeding). Un incrocio complicato al cospetto di un avversario che il toscano non ha mai sconfitto negli scontri diretti.Vero è che Musetti sembra aver compiuto un passo in avanti in termini di continuità e convinzione e il raggiungimento del penultimo atto in questo 1000, dopo la finale a Montecarlo, la dice lunga. A questo proposito, il direttore degli Internazionali BNL d'Italia, Paolo Lorenzi, è convinto delle possibilità del toscano."Mi auguro e Credo che questo sia solo l'inizio della scalata di Lorenzo Musetti", le sue parole ai microfoni di SuperTennis. Il carrarino, infatti, grazie a questi risultati sarà dal prossimo lunedì in top-10. "Ha dimostrato tutto il suo valore, merita questa posizione.

Paolo Rossi spera in questo scenario: «Sono convinto che la gara contro l’Atalanta sia adatta a quel bianconero». Il messaggio social che gasa i tifosi - di Redazione JuventusNews24Paolo Rossi ha espresso un pensiero sulla sfida contro l’Atalanta e ha fatto affidamento su questo big bianconero Paolo Rossi anima le ore antecedenti a Juve Atalanta sul proprio profilo X. A sua detta c’è un calciatore bianconero che potrebbe risultare decisivo. Ecco le sue parole. PAROLE – «Sono talmente tanti i temi possibili di Juventus-Atalanta che è impossibile fare una previsione. 🔗juventusnews24.com

"Non è scontato che torni subito quello di prima". Jannik Sinner, l'avvertimento choc di Paolo Lorenzi - "Tre mesi senza giocare non sono facili, anche se in questo caso c'è il vantaggio di non essere infortunato. Dovremo essere pazienti, ritrovare subito il proprio miglior tennis non è mai facile”. Paolo Lorenzi è scettico sul futuro stato di forma di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo potrebbe mantenere il primato nel ranking Atp. Ma non giocando da febbraio 2025, il suo corpo potrebbe risentirne. 🔗liberoquotidiano.it

Tim Henman convinto delle possibilità di Novak Djokovic: “Vincerà il 25° Slam” - Novak Djokovic ha ancora possibilità per vincere uno Slam. A esserne convinto è Tim Henman, ex tennista britannico di ottimo livello e attuale commentatore su Sky Sports. Secondo la sua visione delle cose, il serbo potrebbe ambire ancora a un successo Major, per quanto messo in mostra agli Australian Open, come livello di gioco. L’ex n.4 del mondo ha le idee chiare anche su quale sia lo Slam dove Nole possa avere le maggiori opportunità. 🔗oasport.it

