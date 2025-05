Paolini FdI | Sicurezza e segnaletica ennesime dimostrazioni dell’incapacità di Angelini e della sua giunta

Riminitoday.it - Paolini (FdI): “Sicurezza e segnaletica ennesime dimostrazioni dell’incapacità di Angelini e della sua giunta” "Pasqua è passata e non è successo nulla, come nulla si è mosso per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Mi riferisco, in particolare, a due ulteriori gravi mancanze dell’amministrazione comunale che hanno avuto e stanno avendo conseguenze enormi e negative nei confronti di cittadini. 🔗 Riminitoday.it

Sicurezza, Emanuela Mari (FDI): “Gli istituti di vigilanza in Regione per le nuove norme sul TPL” - Un incontro in Regione Lazio per fare il punto sulle nuove norme introdotte da un recente subemendamento presentato da Emanuela Mari. È quello che lo stesso consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha organizzato per giovedì 27 marzo. L’evento è dedicato al tema dell’impiego delle guardie giurate nel trasporto pubblico per l’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative: pratica ancora non diffusa su larga scala ma già prevista con successo in alcune regioni italiane grazie a normative che ne hanno regolato l’attuazione. 🔗romadailynews.it

Svincolo della circonvallazione San Silvestro, sì alla sicurezza: zona 30, nuova segnaletica e rilevatore della velocità - Zona 30, nuova segnaletica e rilevatore della velocità. Accolte, a seguito dei sopralluoghi fatti, le istanze dei residenti di San Silvestro spiaggia che vivono nella zona in cui da qualche mese è stata aperta la nuova rampa di ingresso e uscita della circonvallazione. Lo si evince... 🔗ilpescara.it

Furti nelle auto a Ostia, Conforzi (FdI): “Situazione allarmante, serve un Tavolo sulla sicurezza” - Ostia, 18 marzo 2025 – “Ho deciso di scrivere al Presidente del X Municipio, coinvolgendo anche il Prefetto di Roma, per segnalare la crescente emergenza sicurezza nel territorio di Ostia. Le preoccupazioni non arrivano più solo dai commercianti delle principali aree commerciali lidensi, ma anche dai residenti di numerosi quartieri”. Così dichiara in una nota il consigliere Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio di Roma Capitale. 🔗ilfaroonline.it

