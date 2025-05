Panathlon Chieti a convegno con uno dei massimi esperti italiani nella lotta al doping | Sandro Donati

doping, etica e giustizia nello sport quello andato in scena lo scorso 30 aprile nella sala consiliare della Provincia di Chieti, gremita per l’occasione. A promuovere l’incontro il Panathlon Club di Chieti, presieduto da Ebron D’Aristotile, che ha. 🔗 Chietitoday.it - Panathlon Chieti a convegno con uno dei massimi esperti italiani nella lotta al doping: Sandro Donati Un pomeriggio di riflessione e confronto su, etica e giustizia nello sport quello andato in scena lo scorso 30 aprilesala consiliare della Provincia di, gremita per l’occasione. A promuovere l’incontro ilClub di, presieduto da Ebron D’Aristotile, che ha. 🔗 Chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

“Montagne: meraviglie e pericoli” – il Panathlon club di Chieti ospita l'alpinista e scrittore Giampiero Di Federico - Un viaggio tra le vette più affascinanti e impervie del mondo, alla scoperta delle emozioni, dei rischi e della bellezza della montagna. È questo il tema dell'incontro “Montagne: meraviglie e pericoli”, organizzato dal Panathlon Club di Chieti, presieduto da Ebron D'Aristotile, che vedrà... 🔗chietitoday.it

"Transizione 5.0: strategie e strumenti per crescere", il convegno promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila e ConfidiSystema! - “Transizione 5.0 – Strategie e strumenti per crescere”: questo il titolo del convegno promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila e ConfidiSystema!. L’iniziativa, dedicata alle imprese del territorio per approfondire le opportunità legate alla transizione verde e digitale, si terrà giovedì 6... 🔗chietitoday.it

A Chieti un convegno sul tema della sicurezza e protezione degli operatori sanitari - Il 29 marzo si terrà a Chieti, presso l’aula magna del Pontificio seminario regionale abruzzese – molisano, il convegno dal titolo “La violenza contro gli operatori sanitari: un fenomeno da arginare”. L’evento è organizzato dall’Ordine dei medici di Chieti ed è aperto ai medici ed agli... 🔗chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Panathlon Chieti a convegno con uno dei massimi esperti italiani nella lotta al doping: Sandro Donati. 🔗Su questo argomento da altre fonti