Pallavolo la Saturnia Acicastello si ferma ai quarti | a Brescia passa la Consoli

quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 il percorso della Cosedil Saturnia Acicastello. Nella quinta sfida stagionale contro la formazione lombarda, dopo i due incontri di regular season e i due dei play off promozione, i biancoblu non riescono a imporsi, lasciando. 🔗 Cataniatoday.it - Pallavolo, la Saturnia Acicastello si ferma ai quarti: a Brescia passa la Consoli Si interrompe aidi finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 il percorso della Cosedil. Nella quinta sfida stagionale contro la formazione lombarda, dopo i due incontri di regular season e i due dei play off promozione, i biancoblu non riescono a imporsi, lasciando. 🔗 Cataniatoday.it

